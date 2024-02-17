رئيس البورصة يشارك فى مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية "سيدات أعمال مصر 21"، الذي يعقد تحت عنوان "التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية" ويهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، وقد حضرت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.

وأوضح أحمد الشيخ، في كلمته، الدور الهام الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.

وأشار رئيس البورصة إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت سوقًا منفصلة لتلك الشركات لتعمل بمثابة "حاضنة أعمال" لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسرًا لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات، ثم عرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضــع حــد أقصــى لمــدة قيــد الأوراق المالية بها لتُنقــل خلالها إلى السوق الرئيسية، علـى أن يُشـترط للقيـد بالسـوق أن تتضمـن الخطـة المقدمـة مـن الشـركة- عنـد القيـد- اسـتيفاءها شـروط الانتقال إلى السـوق الرئيسـية خلال فتـرة مـن 3 إلـى 5 سـنوات حسـب طبيعـة النشــاط.

وأضاف: "بالتأكيد سيتم إعطــاء مهلــة زمنيــة معقولة للشــركات المقيــدة حاليًا لتوفيــق أوضاعهــا".

وأشاد أحمد الشيخ بالدور المهم والمتنامي، الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، وأكد على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كل مجالات سوق المال، حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتان، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.

وأضاف الشيخ: "لدى ما يقرب من 95% من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها".

وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ -حاليا- نحو 60%.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحًا عمليًا قابلًا للتنفيذ؛ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، فقد اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال "اكتتاب عام" يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة، ومن ثم التوسع في مشروعاتها.