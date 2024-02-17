السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

وزير الرياضة: الجهد المبذول من قبل مؤسسة الصديقية لتحسين سلوك الأطفال كبير جدا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة خلال الفاعلية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوى الأطفال بمركز شباب مساكن عثمان، وما تقدمه مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني.

وقال صبحي خلال الفعالية المقامة من قبل مؤسسة الصديقية التابعة للتحالف الوطني إن الجهد المبذول من قبل القائمين كبير جدا لما يقدمونه لتحسين السلوك لدى الأطفال.

ومن جهته قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو البرلمان، إن فعالية اليوم تشهد على ما تقدمه مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تجاه الأطفال والأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن فعالية اليوم تتضمن تعليم الكبار من خلال ورش على تصنيع الملابس والخياطة.

وبدأت فعالية "معا نحو إنسان يحب الحياة" في منطقة مساكن عثمان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعه عضو مجلس النواب.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق جولة داخل مؤسسة الصديقية في مركز شباب مساكن عثمان، برئاسة مجلس أمنائها الدكتور علي جمعه وتضم فصول أطفال مساكن عثمان الأولى بالرعاية، وذلك للاطلاع على التأهيل الذي يتم للأطفال من خلال تقديم مختلف البرامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
 وتفقد الدكتور علي جمعة ووزير الشباب والرياضة  فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب عن سعادته بمستوى الأطفال المتقدم في أكثر من تخصص.

يذكر أن الفعالية تشهد توزيع شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة احتفالات ثقافية وأنشطة رياضية لأهالي وأطفال المنطقة.

وكانت قد قالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الفعالية المقامة اليوم بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر هي للأسر الاولى بالرعاية.

وأوضحت زكي في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم افتتاح مصنع للملابس بمساكن عثمان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة مفتى الديار الأسبق.

وأكدت المدير التنفيذي لجمعية الصديقة عضو التحالف الوطني بأن فاعلية اليوم ستشهد ورش عمل تعليمية للأسر الأولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر

وأوضحت أنه سيشارك 500 أسرة و1200 طفل للتعليم والتدريب على مهن الخزف والمهن اليدوية ومحو الأمية.

ولفتت إلى سيشارك كبار السن لتعليمهم في مصنع ملابس ولتدريبهم على التصنيع والخياطة.

كما تشهد فاعلية اليوم ورش لتعديل السلوك لتأهيل الشباب والفتيات على سوق العمل.

التحالف الوطني مؤسسة الصديقة عضو التحالف الوطني الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسر الأولى بالرعاية

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