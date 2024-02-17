السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى شركة مياه الشرب

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

تقدم النائب محمود بدر، عضو  مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان والمالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال نائب التنسيقية في طلب الإحاطة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهى أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على الموظفين لديها وما زال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهو لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية. 

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في المجلس وسرعة مناقشته.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة الإسكان والمالية الحد الادنى للأجور الشركة القابضة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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