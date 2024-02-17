السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بترقية دور بنك التنمية الصناعية فى الصناعة

عادل اللمعي
عادل اللمعي

أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة المقرر مناقشته بـمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، مشددًا على أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، ما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

وطالب "اللمعي"، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي، مشددًا على ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، من بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، على رأسها سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، ما يساعد في مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.

 صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالبًا بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول للحوافز المرتبطة بالإنتاج، منوها بأن تطوير المنظومة الصناعية يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، عن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.

وقال "اللمعي"، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لا سيما أن 56% ؜من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لا بد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، ما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.

كما شدد النائب عادل اللمعي، على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة، منها تركيا ودول تجمع بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.

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