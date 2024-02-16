للجنايات.. إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين ببدر

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم المتهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، وحيازة سلاح أبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جراما بقصد ترويجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.