الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أكاديمي: انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي يعكس التأييد الواسع والثقة

أحمد عبد الدايم
أحمد عبد الدايم

علّق الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، على انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس التأييد الواسع وثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر.

وقال عبد الدايم في مداخلة لقناة "dmc" إن مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتبر الجهاز الأول للاتحاد الإفريقي، حيث يعتبر منفذًا لسياسة الاتحاد الإفريقي ولقرارته فيما يخص الاستقرار والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف أن هذا الجهاز من أهم أجهزة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي شهدت أكثر من فترة عضوية لمدة عامين ومرة في 2016 كانت عضوًا رئيسيًا في الاتحاد الإفريقي لمدة 3 سنوات وتوافقت حينها مع عضويتها في مجلس السلم والأمن.

مصر مجلس السلم والأمن الأفريقي DMC الدول الافريقية

مواد متعلقة

منى عمر: فوز مصر بعضوية مجلس السلم الإفريقى اعتراف بمحورية دورها قاريًا

الأكثر قراءة

تطبق غدا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

غدًا أمطار على عدة مناطق تمتد للقاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

بعد القبض على سوزي الأردنية.. كيف قضت السوشيال ميديا على حياة البلوجرز؟

عاصفة ردود فعل غربية بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى