أكاديمي: انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي يعكس التأييد الواسع والثقة

علّق الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، على انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس التأييد الواسع وثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر.

وقال عبد الدايم في مداخلة لقناة "dmc" إن مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتبر الجهاز الأول للاتحاد الإفريقي، حيث يعتبر منفذًا لسياسة الاتحاد الإفريقي ولقرارته فيما يخص الاستقرار والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف أن هذا الجهاز من أهم أجهزة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي شهدت أكثر من فترة عضوية لمدة عامين ومرة في 2016 كانت عضوًا رئيسيًا في الاتحاد الإفريقي لمدة 3 سنوات وتوافقت حينها مع عضويتها في مجلس السلم والأمن.