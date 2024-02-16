الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدا.. انطلاق الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تطلق  وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب فعاليات الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر من خلال جولات تيكني ٢٠٢٤ بدء من يوم 17 فبراير حتى 2 مارس 2024.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن الدوري يهدف إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، في شكل حدث ينتقل عبر المحافظات ليسلط الضوء على الدور الواضح التي تلعبه ريادة الأعمال في مستقبل مصر، وإنشاء المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات. 

الاقتصاد الأخضر يساهم في إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة

ومن جانبه.. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن انطلاق الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع شركة تيكنى يأتي في ضوء اهتمام وتوجهات الدولة بدعم رواد الأعمال والشركات والمؤسسات، وخاصةً في مجال الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، وترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

ودعت وزارة الشباب والرياضة المهتمين بريادة الأعمال إلى حضور ورش العمل وحلقات النقاش والتدريبات العملية التي تناقش ريادة الأعمال والتمويل والتسويق، والمشاركة في مسابقة الشركات الناشئة في الدوري المصري لريادة الأعمال التي تهدف للبحث عن أفضل شركة ناشئة في مصر.

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وزارة الشباب والرياضة الدورى المصرى الدوري المصري لريادة الأعمال قطاع الاقتصاد الأخضر الإدارة المركزية لتمكين الشباب

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