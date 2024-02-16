مهووس بالنساء ويتذرع بالشرع.. ابنة "زعيم داعش" تكشف أسرارًا جديدة عن والدها

كشفت ابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبوبكر البغدادي، تفاصيل وأسرار عن والدها والتنظيم الإرهابي، بعدما تحدثت إحدي زوجاته أسماء محمد عن حياته الشخصية، قبل يوم من اعتقالها في العراق.

قالت أميمة، المعتقلة حاليا في أحد السجون العراقية، إنها لم تكن تعرف منصب والدها في التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا.

وأضافت أميمة، في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها عرفت منصب والدها في تنظيم داعش قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع الدوري الكبير في الموصل.

كشفت ابنة البغدادي إلى أن حياتهم كانت صعبة للغاية، وتخضع لتشديدات أمنية موسعة، موضحة أنه كان لوالدها آنذاك 3 نساء، قائلة "حياتنا مهددة وتخضع لتشديد أمني، وجيراننا كانوا يجهلون هويتنا، وكنا ممنوعين من الخروج إلى الحديقة خوفًا من تحليق الطائرات".

البغدادي اعتمد القرعة لمعاشرة زوجاته الـ4

كما تطرقت أميمة إلى تفاصيل انتقالهم إلى الرقة في الأراضي السورية، مشيرة إلى أن والدها آنذاك أصبح لديه 4 زوجات وكان يقيم معهن في الميادين، موضحة أن البغدادي اعتمد القرعة لمعاشرة زوجاته.

ولفتت أميمة إلى أنها ناقشت موضوع السبايا مع والدها، موضحة أنه تذرع بأحكام الشرع، لتبرير ذلك.

وأكدت أميمة البغدادي، أن السبايا من النساء الأزيديات كانت أحوالهن سيئة ودائمات البكاء، موضحة أنها تتذكر أسماء بعضهن وهن "دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان".

يجدر الإشارة إلى أن أرملة البغدادي كشفت في تصريحات تليفزيونية، أن البغدادي اتخذ أكثر من 10 سبايا من الإيزيديات، إذ كان مهوسا وأنصاره بالنساء، حتى تحولت "دولة الخلافة" المزعومة إلى دولة نساء، على حد قولها.

وأكدت أرملة البغدادي، أن زوجها كان يقلق ويخاف من المسيرات الأمريكية، التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم.