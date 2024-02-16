مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال وموعد عرض سر إلهي لـ روجينا

ينتظر العديد من عشاق الدراما عرض مسلسل سر إلهي لـ الفنانة "روجينا"، الذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان القادم 2024، وذلك بعد أن عرضت الشركة المتحدة المنتجة للمسلسل كلًا من البرومو والبوستر الخاصين به.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك بطولة المسلسل النجمة روجينا باقة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي منهم أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

قصة مسلسل سر إلهي

أما عن قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 فهي تدور حول سيدة تدعى نصرة والتي تقوم بدورها الفنانة روجينا وهي متزوجة من الفنان محمد ثروت، بينما يقوم أشقاؤها بسرقة ميراثها من أمها كما تخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل بعد ذلك إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن، ثم تتعرف فيه على سيدة عجوز وتتطور الأحداث إلى أن تتهم بالقتل ثم تتصاعد الأحداث في إطار من المتعة والتشويق.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي ينتمي إلى مجموعة مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ 15 حلقة والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك عبر منصة واتش إت watch it وإحدى القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول لمسلسل "سر إلهي"، الذي يقوم ببطولته الفنانة روجينا، ويأتي تأليفه من قبل أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان لعام 2024.

وظهرت روجينا بشكل مختلف في البرومو التشويقي للمسلسل، حيث تميز بالأبيض والأسود، وقدمت إطلالة مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة، وشحنت الأجواء بجرعة عالية من الإثارة والتشويق التي يعرف بها المخرج رؤوف عبد العزيز، مشوقًا الجمهور ومثيرًا للاستفهام حول ما سيحدث في العمل.



ومن جانبه، يعمل المخرج رؤوف عبد العزيز بجدية على زيادة ساعات التصوير لإنهاء تصوير المسلسل بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وفقًا للخطة الموضوعة بالتعاون مع الشركة المنتجة، بعد اختيار أماكن التصوير وتوقيع العقود مع الفنانين المشاركين. في الوقت نفسه، يسعى الكاتب والسيناريست أمين جمال إلى وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو المكون من 15 حلقة.