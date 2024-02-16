الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم مراسم إنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن بأسيوط والمنوفية

إدارة التجنيد والتعبئة
إدارة التجنيد والتعبئة تنظم مراسم إنهاء المواقف التجنيدية

نظَّمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتيِّ أسيوط والمنوفية، مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمـد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل التيسيرات لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكل مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية.

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رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

كما تضمنت المراسم عددًا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر.

حضر المراسم محافظا أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.

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رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

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