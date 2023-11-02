رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

“الدستور” تستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

اتاحت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، استخراج تصريح السفر المصريين الراغبين في السفر للخارج، وذلك عبر الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع، بعد اتباع عدة خطوات.

رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

الخطوة الأولى:

تسجيل «طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر» عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع من خلال هذا الرابط.

https://tagned.mod.gov.eg/TravelPermissionApplication.aspx#StartContent

الخطوة الثانية:

يقوم صاحب الطلب بكتابة الاسم بالكامل باللغة العربية، ثم يُحدد موقفه من التجنيد سواء حاصل على «إعفاء»، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

الخطوة الثالثة:

يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

الخطوة الخامسة.. الحصول على صورة تصريح السفر عبر الهاتف

أتاحت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة استلام صورة تصريح السفر من خلال الواتساب وذلك بعد أداء الخطوات السابقة يبدأ صاحب الطلب فى تسجيل رقم هاتفه المحمول والمسجل لدى خدمة الواتساب فى الخانات المخصصة لذلك لاستلام صورة تصريح السفر الإلكترونية عليه عقب صدوره، كما يُسجل البريد الإلكتروني الخاص به «الإيميل»، واسم المحافظة، وتاريخ السفر، والغرض منه، والدولة المتوجه إليها.

الخطوة الأخيرة

يتم ضغط طالب تصريح السفر على أيقونة «تسجيل البيانات»، لتتم مراجعتها بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

الاستعلام عن تصريح الاذن بالسفر

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، الاستعلام عن تصريح الإذن بالسفر، بعد إدخال بعض البيانات الخاص بطالب السفر، عبر هذا الرابط https://tagned.mod.gov.eg/TravelPermissionApplication.aspx#StartContent

طرق دفع الرسوم الخاصة بأذن التصريح بالسفر

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة سداد الرسوم الخاصة باستصدار تصريح الإذن بالسفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق «فوري».