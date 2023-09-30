تموين الإسكندرية: ضبط محل لبيعه خمورًا مجهولة المصدر دون تصريح

أصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، حيث قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع الخمور لحيازته وعرضه للبيع خمور مجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

التحفظ علي زجاجات خمور مجهولة المصدر

تم التحفظ على الكميات على 135 زجاجة وعبوة مختلفة الأحجام والأنواع من الخمور، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كان قد تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة مجدي كمال بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني وطلعت مراد، مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الشمالية، من محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية "الخمور" بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.



وبناءا على معلومات سرية واردة باعتزام أحد الأشخاص تهريب أصناف مخالفة غير مقر عنها ضمن مشمول داخل حاوية رقم MEDU 4984010 مقاس ٤٠ قدما قادمة من إحدى الدول الأجنبية، إلى ميناء الدخيلة ومحرر عنها شهادة رقم 352788 لسنة 2022 بإسم J. J وشمولها عبارة عن أمتعة شخصية.



تم تشكيل لجنة برئاسة هشام السيد بدر ومحمد شحاته، مدير إدارة الفحص والمعاينة ومحي الدين عبدالحكيم مدير التعريفة ومحمد أبواليزيد عجوة مدير الحركة لمعاينة وكشف مشمول الحاوية فتبين وجود ٨١ زجاجة مشروبات كحولية "خمور" مخبأة داخل الحاوية.



وتقدر قيمة المضبوطات حوالي مليون و١٧٣ ألفا و٧٥٣ جنيها.



وقرر مجدي كمال، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.