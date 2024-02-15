رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية: مجلة كوكب العلم يتم إصدارها بالمجان

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن مجلة كوكب العلم يتم إصدارها بشكل مجاني، ونهدف من خلال تبسيط العلوم.

كنوز مكتبة الإسكندرية

وأكد رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الأسكندرية، خلال لقائه ببرنامج أطياف مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة، أن داخل المكتبة يوجد ملحق قاعة استكشاف للأطفال.

وأضاف في حديثه، أن وظيفة هذه القاعة توصيل المعلومة العلمية للطفل من خلال بعض الأنشطة الهادفة التي يقوم بها الطفل داخل هذه القاعة.

وتابع: "من يقوم بالكتابة داخل مجلة كوكب العلم أساتذة الجامعة المتخصصين، القادرين على توصيل المعلومات العلمية للشباب بصورةة سريعة وسهلة".

دور التكنولوجيا في نقل المعرفة

واستطرد: "التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لنشر المعرفة في هذا العصر، ولهذا يتم عرض في القبة السماوية بعض الأفلام التي من خلالها يتم إيصال المعلومات الثقافية للجمهور، ونمتلك وحدة إنتاج ونعمل الآن على فيلم ابن الهيثم".