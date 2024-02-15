الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| هنادي مهنا في بوستر منفرد لـ "عتبات البهجة"

هنادي مهنا فى مسلسل
هنادي مهنا فى مسلسل عتبات البهجة

تصدرت الفنانة هنادي مهنا  بوستر منفرد لمسلسل “عتبات البهجة” ضمن سباق دراما رمضان 2024 والذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد الفنانة هنادي مهنا، شخصية فتاة شعبية تدعي “فلة” ترتدي الحجاب، وهي شقيقة الفنانة جومانة مراد التي تجسد شخصية “نعنانة” ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة”، وهي شخصية جديدة ومختلفة عليها لم تقدمها في عالم الدراما أو السينما من قبل.

"عتبات البهجة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومكوّن من 15 حلقة، لم يستقر صنّاعه على إطلاقه في النصف الأول أو الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني
جومانا مراد
صلاح عبدالله
عنبة
خالد شباط
صفاء الطوخي
سماء إبراهيم
هشام إسماعيل
وفاء صادق
حازم إيهاب
يوسف عثمان
ليلى عزالعرب
علاء مرسي
معالجة درامية مدحت العدل
إخراج مجدي أبوعميرة
إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

"الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.

 

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