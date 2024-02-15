الكرملين: الأسلحة الفضائية خدعة أمريكية لتمرير قانون المساعدات لأوكرانيا

رفضت موسكو، اليوم الخميس، المزاعم الأمريكية حول تطوير روسيا لأسلحة نووية تستهد لنشرها في الفضاء، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن جهاز مضاد للأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول دفع الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون لتقديم الأموال (لأوكرانيا) بكل أنواع الحيل والخدع".

وأضاف “بيسكوف” أنه لم يتضح بعد ما هي الأدلة التي سيقدمها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي متوقع.

وكان المتحدث باسم الكرملين يشير إلى القانون المتنازع عليه الذي يوفر الأموال لأوكرانيا والذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، حيث يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة.

وأشارت التقارير الأولية التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ومحطتا "ايه بي سي" و"فوكس نيوز" الأمريكيتان، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، إلى الأهداف النووية الروسية في الفضاء.

وتم الإعلان عن هذه المعلومات الاستخباراتية في إعلان مقتضب من قبل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك تيرنر، الذي دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات التي تم تقديمها بالفعل إلى الكونجرس.