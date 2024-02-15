الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

"مستثمرو سوهاج": مصر والبرازيل ستمثلان تحالفًا اقتصاديًا قويًا

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل من خلال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويمكن للبلدين الاستفادة من تجاربهما في تطوير الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أنه يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الازدهار المشترك، ويتطلب ذلك التزامًا جادًا من الحكومتين والقطاعين الخاصين في كل بلد، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأكد أنه تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تطورًا مستمرًا، وقد شهدت الاستثمارات البرازيلية في مصر تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتعتبر البرازيل واحدة من أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، وتمتلك تقنيات وموارد تجارية واستثمارية تجعلها شريكًا مهمًا لمصر في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أنه تركزت الاستثمارات البرازيلية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، منها قطاع الصناعات والتصنيع والزراعة والبنية التحتية، وشملت هذه الاستثمارات مشاريع كبيرة في مجالات مثل الصناعات الغذائية والزراعة والتصنيع، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية مثل النقل والطاقة والاتصالات.

وأكد الشندويلي أنه من المهم أيضًا أن تعزز هذه الاستثمارات التبادل التجاري بين البلدين، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر

وشهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والبرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية، صباح اليوم، في مستهل زيارته إلى القاهرة، التي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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