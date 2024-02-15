الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع التراكمات ومخلفات البناء من محور عمر سليمان بالقاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة القاهرة، صباح اليوم الخميس، أعمال الإنقاذ المركزي في رفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء بمحور عمر سليمان من طلعة محور الشهيد حتى الدائري.

وكلَّف الشئون الفنية والمهندسة ريحاب أباظة، رئيس المركز، بتكليف المهندس إبراهيم عامر، مدير الإنقاذ، بالدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

وأوضح الشرشابي، أنه تم الدفع بـ "٣ بلدوزرات"، "٤ لوادر"، و"٢٥ سيارة قلاب كبيرة" لرفع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء بطول الطريق بمحور عمر سليمان مع تسوية وتمهيد الأرض في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على المتابعة المستمرة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة لمواكبة ما يتم من تطوير شامل وفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من خلال المحاور والطرق الجديدة.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشئون الفنية والإنقاذ المركزي باستمرار العمل والمجهود المبذول على مدار الساعة طوال اليوم والتعامل مع مستجدات الأوضاع أولاً بأول لإظهار كل المحاور والطرق الجديدة بالمظهر الحضاري والجمالي.

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