الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بأسعار مخفضة تصل 40%.. معارض "أهلًا رمضان" بالشرقية تبدأ استقبال المواطنين اليوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستعد معارض أهلًا رمضان للسلع الاستهلاكية المخفضة لاستقبال المواطنين بدءًا من اليوم، الخميس، بالشرقية ولمدة 30 يومًا، على أن تُقام المعارض في جميع المحافظات وبحد أدنى 3 معارض في كل محافظة.

طرح كوبونات للمواطنين حتى فئة 500 جنيه للكوبون الواحد

 يأتي ذلك تحت إشراف رقابي من كل من جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والغرف التجارية، ومن المقرر أن تتوافر السلع الأساسية في جميع المنافذ بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، كما أعلنت وزارة التموين عن طرح كوبونات للمواطنين حتى فئة 500 جنيه للكوبون الواحد.

متابعة دقيقة  للمعارض لمنع التلاعب ولضمان إتاحة كافة السلع للمواطنين

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إنه تم التنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء المعارض والشوادر لتوفير كافة السلع الرمضانية للمواطنين خلال الشهر الكريم، مؤكدًا  المتابعة الدقيقة من كافة الجهات الرقابية المعنية بالأمر؛ وذلك لمنع التلاعب ولضمان إتاحة كافة السلع للمواطنين بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة، وجاء ذلك بعد توجيهات الوزير، في وقت سابق، لهيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والأرز والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة للوزارة.

 

انطلاق معارض "أهلا رمضان 2024" بالمحافظات اليوم

وأضاف "المصيلحي"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض أهلًا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما أثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2-3 شهور، فضلًا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

 السلاسل التجارية تشارك في معارض أهلًا رمضان بعمل ركن أو جناح داخل كل منفذ

كما تشارك السلاسل التجارية في معارض أهلًا رمضان بعمل ركن أو جناح داخل كل منفذ تجاري يحمل شعار أهلًا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلًا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلًا رمضان.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد كمال، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الآسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

 

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35 معرضًا لـ"أهلا رمضان" بالمنوفية ومراقبة يومية للأسعار بالمراكز

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