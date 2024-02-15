الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صادرات مصر من الملابس الجاهزة تُحقق 2.437 مليار دولار خلال 2023

صادرات مصر من الملابس
صادرات مصر من الملابس الجاهزة

أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، ويستهدف المجلس عودة الأداء الإيجابي للصادرات خلال العام الجاري.

أعلنت ماري لويس، أن مشاركة المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade/Usaid بوفد يضم 16 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024.

وأوضحت ماري لويس، أن معرض "ماجيك شو" من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف انحاء العالم. 

يعقد هذا المعرض سنويًا، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.

وأشارت رئيس المجلس التصديري للملابس: إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يواجه منافسة شرسة بالسوق الأمريكي، منا يضطره إلى تخفيض سعر بيع منتجاته وتحمل أعباء شديدة داخل منظومة الإنتاج؛ بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة الإنتاجية في مصر مقارنة بالدول المنافسة في أمريكا، لذلك نحرص على التواجد في المعارض المتخصصة في أمريكا.

وذكرت أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس. 

بالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأضافت أن مصدرى القطاع يواجهون منافسة شرسه الا ان لازالت المصانع المصرية تسعى بقوة للمشاركة بالمعارض الدوليه خاصة معرض الماجيك شو وتحاول تخفيض اسعارها بالرغم من ارتفاع التكلفة الانتاجية وذلك لمواجهة حرب الاسعار التى تخوضها مع الأسواق المنافسة بالسوق الأمريكى.

وأشارت إلى أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية.

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