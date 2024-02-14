العلاقات المصرية التركية.. توقعات بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى، وذلك عقب مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.

ومن جانبه قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الرئيس التركي لمصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مضيفًا أن الزيارة هدفها ايضًا ضبط الميزان التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات التركية لمصر مما يساهم في زيادة الصادرات لتركيا، مما يزيد توقعات التعامل بين البلدين بالعملة المحلية.



وأكد لـ “الدستور” أن تلك الزيادة سوف تساهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والسياسية بين البلدين، كما أن العلاقات المصرية التركية ستاخذ منهج تقارب الفترة المقبلة لعودة العلاقات لطبيعتها مما أثمرعلي لقاء زيارة رئيس تركيا لمصر.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2.934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وبحسب بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن التبادل التجاري ارتفع بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.



وفي سياق متصل، قال خالد أبو الوفا، وعضو اتحاد الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة سبل تعزيزالتعاون التجاري واتفاقية ترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بخطوط الطاقة في شرق المتوسط، كما أن مصر وتركيا في اتجاهم لعودة العلاقات الاقتصادية مرة أخري ومن المتوقع أن تشهد مزيد من الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد لـ “الدستور” علي قدرة القيادة السياسية علي تحسين العلاقات الخارجية التي من شأنها الاستفادة الاقتصادية لمصر.

وفي سياق متصل قال إيهاب سعيد، عضو الغرف التجارية المصرية، أن زيارة الرئيس اوردغان لمصر سوف يكون لها مردود إيجابي علي العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين من الخطوات الإيجابية التي سيكون لها تأثيرات جيدة.



وأكد عضو الغرف التجارية، على أن مصر تمشي بخطوات ثابته نحو تحسن العلاقات المصرية الأجنبية مع كافة الدول وكذلك التوجه نحو نمو الصادرات المصرية.



ولفت عضو الغرف التجارية بالقاهرة، إلى أن تلك الزيادة ستناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.

أبرز الصادرات للسوق التركي

أبرزالصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023، حيث بلغت 2،941 ملياردولارمقارنةً بحوالي 3.573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.

عجز الميزان التجاري بين البلدين

هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولارعام 2023 مقارنةً بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.