الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"النقل الدولي واللوجستيات": مصر تعمل على توطين صناعة السفن والصناعات المرتبطة بها

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر لا تتعامل مع قناة السويس على أنها مجرى ملاحي فقط يسهل حركة عبور السفن بين الشرق والغرب، ولكنها تعرف جيدًا قيمة هذا الممر الملاحي على المستويات كافة؛ لارتباطه بالأمن القومي المصري، وأحد أهم موارد الدخل القومي والعملة الصعبة للاقتصاد الوطني.

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تنمي الخدمات التي تقدمها القناة، وتطبق مفهوم الخدمات المتكاملة علي آلية العمل بقناة السويس، وتنتهج استراتيجية توطين واحدة من أهم الصناعات بتوطين
"صناعة السفن" في ظل امتلاك مصر أسطول من السفن لا يستهان به، موضحًا أن توطين هذه الصناعة جاء بعد جهدٍ كبير في تشييد وبناء عدد من الترسانات لبناء وإصلاح السفن المارة بالمجرى الملاحي للقناة.

وكشف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، عن تعاون مصري كوري لبناء السفن التجارية العملاقة، والاستفادة من الخبرة الكورية المتقدمة في هذا المجال كما تقوم الدولة بتطوير الموانئ المصرية مثل ميناء "بور توفيق" ليناسب توطين صناعة السفن، وكذلك إنشاء مصنع لتصنيع المراكب، حيث يجرى إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشاد السمدوني، بالفكر الذي تدار به القناة والتي تمتلك حوضًا عائمًا هو الأكبر في الشرق الأوسط بحمولة تصل إلى 55 ألف طن، وهو ما يعزز من مكانة وقيمة القناة.

شعبة النقل الدولي الشرق العملة الصعبة الصناعات مصنع لتصنيع المراكب

مواد متعلقة

الغرف التجارية: إقبال جيد على الأوكازيون الشتوى وتخفيضات تصل لـ70%

الأكثر قراءة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

السيسى وأردوغان يوقعان على عدد من الاتفاقيات بين البلدين

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

بث مباشر.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية