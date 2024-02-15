خسائر "راكتا للورق" ترتفع إلى 385 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى

كشفت المؤشرات المالية "المعدلة" لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 720%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.