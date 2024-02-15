الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خسائر "راكتا للورق" ترتفع إلى 385 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى

راكتا للورق
راكتا للورق

كشفت المؤشرات المالية "المعدلة" لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 720%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

قطاع الأعمال: تحسين معدلات الأداء فى الشركات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية

8 مقترحات لزيادة الصادرات في شركات قطاع الأعمال العام

"قطاع الأعمال": مصنع جديد للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة فى عيد الحب

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

"بيطبعوا فلوس".. كواليس مداهمة وكر عصابة الدولارات والذهب في أكتوبر

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"