8 مقترحات لزيادة الصادرات في شركات قطاع الأعمال العام

قدمت الخبيرة الاقتصادية شيماء فرغلي عدة اقتراحات يمكن من خلالها تعزيز نجاح قطاع الأعمال العام في زيادة صادرات الشركات التابعة له من خلال اتباع استراتيجيات فعّالة مبنية على عدة عوامل رئيسية.

وأشارت في تصريحات خاصة للدستور إلى أنه يجب على الشركات التابعة للقطاع الاقتصادي العمل بجد لضمان تحقيق النجاح في السوق العالمية، وذلك من خلال:

1. تحليل الأسواق الخارجية: يجب على الشركات فهم الأسواق الدولية واحتياجات المستهلكين في تلك الأسواق. هذا يتضمن دراسة الثقافة والعادات والتقاليد المحلية في البلدان المستهدفة.

2. تطوير منتجات وخدمات ملائمة: بناءً على الفهم العميق للاحتياجات الدولية، يجب على الشركات تطوير وتعديل منتجاتها وخدماتها بحيث تكون ملائمة لتلك الأسواق.

3. بناء شبكات توزيع دولية: يمكن تحقيق زيادة في الصادرات من خلال بناء شراكات مع موزعين محليين في الأسواق الخارجية لتوفير وجود قوي للمنتجات والخدمات.

4. التسويق الدولي: يتعين على الشركات تطوير استراتيجيات تسويقية متخصصة للأسواق الدولية، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الموجهة.

5. الالتزام بالجودة والمعايير الدولية: يجب على الشركات الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتوافق مع اللوائح الدولية لضمان الثقة واحترام المعايير الدولية يساعد في بناء سمعة قوية للشركة ويسهم في زيادة الثقة لدى العملاء الدوليين.

6. توظيف الموارد البشرية المهارة: يجب على الشركات الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها وتوظيف الكفاءات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات زيادة الصادرات.

7. الاستفادة من الدعم الحكومي: يمكن للشركات الاستفادة من البرامج الحكومية التي تقدم دعمًا ماليًا أو تشجيعات لتعزيز الصادرات والتوسع الدولي.

8. مراقبة الأداء والتقييم المستمر: يجب على الشركات وضع نظام لمراقبة أداء الصادرات وتقييم النتائج بانتظام لتحديد النجاحات وتصحيح الأخطاء.

وأكدت أنه من أجل تحقيق النجاح في زيادة صادرات الشركات يتطلب رؤية استراتيجية شاملة واستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية والابتكار، بالإضافة إلى الالتزام بالجودة والتوجه نحو العملاء الدوليين بشكل فعّال.