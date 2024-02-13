كيف تنجح "قطاع الأعمال" في توطين صناعة خامات الأودية؟

قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن إنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر يعد خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الفوائد الاقتصادية والصحية، ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية من أهم القطاعات في أي اقتصاد ناشئ، وإنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر يمكن أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد والصحة العامة في البلاد.

أضاف جاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لإنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل للعاملين في هذا القطاع، وتوفير فرص للمهندسين والفنيين والعمالة الماهرة. كما يمكن لهذا القطاع أيضًا أن يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، ما يعزز البنية التحتية الصناعية ويسهم في رفع مستوى التنافسية الصناعية للبلاد.

أوضح أنه يمكن لإنشاء مصنع لخامات الأدوية أن يحدث توازنًا في التجارة الخارجية لمصر، حيث يمكن للبلاد أن تصبح مستقلة في إنتاج الأدوية والخامات الدوائية، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحسن من الرصيد التجاري للبلاد ويقلل من تأثير التقلبات السعرية الخارجية.

مصنع خامات الأدوية يعزز الاستقلال الصحي

أكد أنه يمكن أن يسهم إنشاء مصنع لخامات الأدوية في توفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية للمواطنين المصريين، من المهم أيضًا أن نشير إلى أن إنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر يمكن أن يعزز البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، يمكن أن يشجع وجود مصانع محلية على الشركات والجامعات على الاستثمار في البحث والتطوير في هذا المجال، مما يؤدي إلى تطوير أدوية جديدة وتحسين العلاجات المتاحة للمرضى.

أكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم إنشاء مصنع لخامات الأدوية في تعزيز الاستقلال الصحي لمصر وقدرتها على التعامل مع الأوضاع الطارئة مثل الأوبئة والأمراض الوبائية، ففي حالات الطوارئ الصحية، يمكن للبلاد أن تعتمد على إنتاج محلي للأدوية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وأوضح أنه يمكن لإنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر أن يعزز التعاون مع شركات دوائية دولية ويشجع على استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع الدوائي المصري، ما يعزز الشراكات الدولية ويسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة.

أشار إلى أن إنشاء مصنع لخامات الأدوية في مصر له فوائد كبيرة اقتصادية وصحية، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى صحة المواطنين.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء مصنع لخامات الأدوية بشراكة هندية مع شركة النصر للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.