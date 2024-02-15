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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق "توكتوك" في دكرنس

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بالتخلص من سائق "توكتوك"، بعدما أنهوا حياته طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلاف قديم ومشاجرة وقعت بينهم خلال حفل زفاف بقرية كفر أبوناصر مركز دكرنس بالدقهلية.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: «السعيد ع.م.ص.ال» (محبوس)، 20 سنة، مبلط، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«عادل م.ص.ال» (محبوس)، 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«محمود ن.ع.ال.ع» (هارب)، للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 1 /10 /2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه «أحمد محمد حامد محمد البرعي»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)، وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توك توك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية محاكمة المتهمين سائق توك توك خلاف قديم مشاجرة مركز دكرنس بالدقهلية

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