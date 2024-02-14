الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسعود شومان لـ"الشاهد": مصر تمتلك عظماء فى الإنشاد

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي إن علاقة المصريين بالدين مختلفة تمامًا.

وأضاف شومان خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مصر تمتلك عظماء في الإنشاد.

وتابع: "للحديث عن المنشدين سأستدعي مقوله لشاعر إفريقي عظيم يقول عندما يموت معمر إفريقي فكأنما احترقت مكتبة بها ألف كتاب، وفي اعتقادي أنه عندما يموت لدينا منشد أو راوٍ شعبي الحقيقة تحترق آلاف الكتب وليس ألفًا فقط، لأن العظماء عندنا في الإنشاد للأسف لم نحفظ تراثهم ومات عدد كبير منهم دون أن نعطيهم العناية الواجبة بحفظ تراثهم وتسجيلهم، وهم المفروص أن يظهروا ويتسيدوا الشاشات، ويكونوا رمزًا وأيقونة للهوية المصرية، لأنهم عندما يقومون بالغناء لا يغنون مجرد غناء ولكن الجماعة الشعبية هي التي تصدق على نصوصهم حتى تجعله مبدعًا شعبيًا، ولا يقدم أي كلام، فالأول لا بد أن يأخذ الصك".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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