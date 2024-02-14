الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برغم نداءات تجنب التوغل.. نتنياهو يهدد بـ"تحرك قوى" فى رفح بعد إجلاء المدنيين

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعاء، عزمه إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالذهاب إلى رفح بعد إجلاء السكان المدنيين، وفقًا لبيان جديد نُشر يوم الأربعاء.

وقال نتنياهو "سنقاتل حتى النصر المطلق وهذا يتضمن عملا قويا أيضا في رفح بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال."

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو في وقت سابق إن العملية في رفح “لا ينبغي أن تستمر” دون ضمان سلامة الأشخاص الذين يحتمون هناك، حسبما قال البيت الأبيض.

تجنب القيام بعملية برية في رفح 

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ودعا بعض زعماء العالم الآخرين والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إسرائيل إلى تجنب القيام بعملية برية في المدينة التي أصبحت الآن أكثر مدن غزة اكتظاظا بالسكان.

وناشد الرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إسرائيل يوم الأربعاء عدم المضي قدما في العملية البرية في رفح.

وقال نتنياهو يوم الأحد إن رفح هي "المعقل الأخير لحماس"، وأن إسرائيل ستحصل على "كتائب حماس الإرهابية المتبقية" هناك، وذلك في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أهدافا لحزب الله في لبنان ردا على هجوم مميت.

وقال الجيش الاحتلال، خلال الليل، إن قاعدة في شمال إسرائيل استهدفت بصواريخ من لبنان. وأدى الهجوم إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثمانية آخرين على الأقل، بحسب السلطات وخدمات الطوارئ.

ولم يعلن حزب الله، مسؤوليته عن الهجوم. لكن وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية ووسائل الإعلام المملوكة لحزب الله أفادت بغارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان، بما في ذلك عداشيت والسوانة والشهابية، طوال يوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء التصعيد" في لبنان وقالت إنها تعمل على المساعدة في حل التوتر.

وتأتي الضربات في لبنان في الوقت الذي يشعر فيه الفلسطينيون في رفح – آخر ملجأ متبقي في غزة – بالذعر وهم يحاولون اتخاذ قرار بشأن البقاء في المنطقة أو المغادرة قبل الهجوم الإسرائيلي المخطط له.

رفح إسرائيل الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين نتنياهو

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