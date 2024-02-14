الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تشريفهم للتحكيم المصرى.. مكافأة مالية للحكام المشاركين فى أمم إفريقيا

تكريم الحكام
تكريم الحكام

استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على صرف مكافأة خاصة للحكام الذين شاركوا فى إدارة مباريات بطولة أمم افريقيا التى استضافتها كوت ديفوار، حيث شارك 7 حكام فى إدارة مباريات البطولة منذ يوم الافتتاح وحتى المباراة النهائية.

وجاء قرار رجال الجبلاية بصرف مكافأة للحكام المصريين الذين شاركوا فى البطولة القارية، كنوع من الدعم والتحفيز لهم على المستوى الذى ظهروا به خلال مباريات البطولة.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، بتكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث شارك سبعة حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR".

كما تم تكريم  محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة بعد اختياره عضوا في لجنة الانضباط لبطولة أمم إفريقيا، وموظفي اتحاد الكرة فريد سلطان لاختياره في لجنة التحليل الفني والأداء وتجهيز المواد العلمية للحكام، ومحمود سعد  مسؤل التصاريح الخاصة بالمباريات.

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أنه سعيد بالظهور المميز للحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإدارة أكثر من مباراة هامة وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل يدعم الحكام واللجنة في أي أمور خاصة بهم والعمل على تطويرهم، وظهورهم في أكبر المحافل الدولية.

كما أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة،  أن هناك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة بالحكام وسعيد بالمظهر المشرف لهم خلال البطولة، وطالبهم بالاستمرار على نفس الأداء في جميع البطولات الدولية والمحلية. 

منتخب مصر اتحاد الكرة تكريم الجبلاية امم افري

مواد متعلقة

حسام حسن يدعو جهازه المعاون فى منتخب مصر لحضور مؤتمر التقديم

وزير الرياضة يُكرم الحكام المصريين فور عودتهم من المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية