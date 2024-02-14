الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يتهم زوجته بإصابته فى المعادى

اتهامات ازواج
اتهامات ازواج

حيلة غريبة أقدم عليها عامل في عيد الحب للهروب من الهدية ولتوريط زوجته وحبسها، حيث ادعى قيامها بإحداث إصابة له فى الخصية، وذلك بسبب وجود مشاكل أسرية فيما بينهما.

 

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من عامل يتهم زوجته لقيامها بالتعدي عليه بالاشتراك مع عدد من أفراد أسرتها حيث حضروا لمنزله وتعدوا عليه مما تسبب فى إصابته فى خصيته والتسبب فى إصابته بجرح متهتك بكيس "الصفن الأيسر".

 

وبسؤال الزوجة أنكرت ارتكابها الواقعة، وقالت إن زوجها دائم تعاطي المواد المخدرة وبخاصة "الآيس"، وسبق حجزه بمصحات الإدمان، وفى الآونة الأخيرة اتفقت مع شقيق زوجها لإحضار فريق طبي من مصحة لعلاج الإدمان، وقاموا باصطحابه للمستشفى وأثناء تغيير ملابسه اكتشفوا إصابته المنوه عنها. 

 

وبعمل التحريات تبين أنه قام بإحداث إصابته بنفسه، وأضافت التحريات انه أرتكب الواقعة، لقيامها برفع دعوى طلاق للضرر وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عيد الحب الخصية وجود مشاكل أسرية قسم شرطة المعادي جرح متهتك بكيس الصفن الأيسر

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