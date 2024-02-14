الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: لا حالات شحوط للفنادق العائمة خلال السدة الشتوية

فندق عائم
فندق عائم

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.

ووجَّه وزير السياحة والاثار، ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة للفنادق العائمة، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات الخاصة بتطوير منتج السياحة النيلية من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الفنادق العائمة المعرفة بـ"الذهبيات" ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.

كما أكد عيسى، ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد علي 6 أشهر والتي ترعب في إعادة التشغيل لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.

وأشار ممثلو القطاع الخاص السياحي إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان، ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.

يُشار إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر واحدًا من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصري، والتي تنفرد به مصر عن أي مقصد سياحي منافس لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين من مختلف الجنسيات، كما يتمز منتج السياحة النيلية  بأنه جاذب للسائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الإيرادات للقطاع السياحي.

وزير السياحة والآثار شحوط السدة الشتوية التشغيل السياحية سياحة

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