الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصرى الديمقراطى": الجبهة الداخلية متماسكة فى مواجهة تحديات الأمن القومى

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الشعب يقف صفًا واحدًا في مواجهة كافة التحديات المتعلقة بالأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن أمن مصر القومي غير قابل للنقاش.

وأضافت "عبدالناصر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن "الجبهة الداخلية متماسكة وقوية، وليس هناك أي خلافات فيما يتعلق بهذا الأمر، وكل القوى السياسية ضد أي أمر يمس أمننا القومي"، مشيرة إلى أن مصر الآن هي الهدف الرئيسي أمام الكيان الصهيوني.

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصري الديمقراطي، أنها تطالب بضرورة سحب السفير المصري من تل أبيب، وطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر، ردًا على كافة الانتهاكات والمجازر والاستفزازات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه من الوارد تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل في أي لحظة إذا لم تتوقف إسرائيل عما تفعله.

 

عبدالناصر: نريد إدارة التحالفات السياسية دون مزايدات 

 

وفيما يتعلق بموقف الحزب من الحركة المدنية بعد تجميد العضوية مؤخرًا، قالت عبدالناصر إن هناك مفاوضات من أجل عودة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحركة المدنية، ولكنها لم تسفر عن شيء.

وأشارت إلى أن الأزمة داخل الحركة المدنية جاءت نتيجة أن البعض يريد أن يدير الحركة مثل الحزب السياسي، وهما أمران مختلفان نظرًا لضم الحركة المدنية عدة توجهات حزبية وفكرية، متابعة:"لا بد أن نتعلم كيفية إدارة التحالف السياسي دون أي مزايدات".

وأوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه في حال عدم العودة إلى الحركة المدنية، ستكون هناك تحالفات سياسية أخرى يتواجد بداخلها الحزب المصري الديمقراطي.

النائبة مها عبدالناصر مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأمن القومي الأمن القومي المصري

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