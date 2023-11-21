الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مها عبدالناصر: منظومتا الصحة والتعليم يجب أن يكون بهما إصلاح وتطوير حقيقي

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي، وممثل عن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن هناك مشاكل كثيرة فى القطاع الطبى، ومنها انخفاض عدد الأطباء وعدد الأسرة والحضانات وهجرة الأطباء بشكل غير مسبوق أن يحدث فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

وأكدت عبد الناصر، ضرورة زيادة موازنة الصحة فى الموازنة العامة للدولة، لأنها لا تكفى، موضحة أن الموازنة الحالية للصحة بها الصرف الصحي والقروض.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن منظومتي الصحة والتعليم يجب أن يكون بهما إصلاح وتطوير حقيقي واستراتيجية واضحة للنهوض بهما.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
النائبة مها عبد الناصر مجلس النواب المصري الديمقراطي المرشح الرئاسي فريد زهران القطاع الطبي

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