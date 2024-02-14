الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الاستفادة المرورية منها للمواطنين. 
 

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على نسب تنفيذ أعمال الرصف للمشروعات بحي العمرانية ومركز ومدينة منشأة القناطر.
 

واطلع المحافظ على أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة 5 شوارع حيوية بحي العمرانية، وشملت وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع حسب النبي بدءًا من شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد كامل، بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع محمود سابق الحناوى بدءًا من شارع فيصل وحتى شارع حسب النبي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير متفرعات شارع الملك فيصل وفتح شرايين مرورية لتيسير الحركة.
 

وضمت مشروعات التطوير وضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع مدرسة الصنايع وأحمد الفيومى، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف وتطوير الجزء المتبقي من شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية باعتباره أحد الطرق المؤدية لمحور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية. 
 

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل ببرقاش، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
 

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية والانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الخطة الاستثمارية تطويرات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تغلق سناتر مخالفة للدروس الخصوصية بالمنيب

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بقيادة مصر.. دحلان يكشف تفاصيل الخطة العربية بشأن مستقبل غزة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة