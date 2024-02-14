محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الاستفادة المرورية منها للمواطنين.



تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على نسب تنفيذ أعمال الرصف للمشروعات بحي العمرانية ومركز ومدينة منشأة القناطر.



واطلع المحافظ على أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة 5 شوارع حيوية بحي العمرانية، وشملت وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع حسب النبي بدءًا من شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد كامل، بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع محمود سابق الحناوى بدءًا من شارع فيصل وحتى شارع حسب النبي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير متفرعات شارع الملك فيصل وفتح شرايين مرورية لتيسير الحركة.



وضمت مشروعات التطوير وضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع مدرسة الصنايع وأحمد الفيومى، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف وتطوير الجزء المتبقي من شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية باعتباره أحد الطرق المؤدية لمحور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية.



واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل ببرقاش، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية والانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد.