الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة عمل تحضيرية لملتقى التوظيف السنوى لطلاب زراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية بكلية الزراعة جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر انعقاده في يومي (25 و26 فبراير 2024)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف، والدكتورة لمياء مصطفى رضوان منسق مركز التوظيف ومسئول رابطة الخريجين بكلية الزراعة.

عقد مركز التوظيف ورشة عمل تحضيرية صممت خصيصًا لطلاب كلية الزراعة بمختلف تخصصاتهم الأكاديمية والعلمية.

وجاءت الورشة بهدف تعريف الطلاب على الملتقى التوظيفي المنظم من قبل مركز التوظيف والأنشطة العملية وفرص التدريب والتوظيف لطلاب كلية الزراعة.

قام فريق مركز التوظيف بتعريف الطلاب على برامج المركز المختلفة، وتعريفهم على برامج قسم الإرشاد المهني وقسم التعلم عبر التجربة، كونها برامج مصممة خصيصًا للعمل على مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل عملي حيث يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها.

وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات جلسة حوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعد بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة بين مصر وهولندا، ويُمثل في الوقت نفسه فرصة طيبة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، وتقديره لجهود جميع الأطراف التي أسهمت في تنظيمه.

وأكد د. أيمن عاشور سعي الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 إلى التوسع في التعاون الدولي، خاصة في مجالات الزراعة والمياه ومصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرة هولندا في هذه المجالات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

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