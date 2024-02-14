ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية بمعهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام أن هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات القيادية وتعزيز فهم الواقع من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم في بناء وتطور المجتمع، من خلال تنوع المحاضرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية.

وانطلقت محاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، قدمها الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، حيث أوضح المخاطر التي تؤثر على حياة المجتمع والفرد من الفساد، وكذلك آليات مكافحة الفساد.

موضحا أن منظومة مكافحة الفساد في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وشرح مفهوم الفساد، ودور المؤسسات في مواجهة الفساد وكيفية إدارة الأزمات، وكيفية تكوين فرق الأزمات، لإدارة الأزمة.

وفي سياق آخر أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، ضرورة إكساب المشاركين في البرنامج التدريبي أحدث المهارات والتقنيات في مجال القيادة، ومواكبة التطور والمتطلبات الحديثة، طبقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور همام أن البرنامج يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف في المؤسسة وترتيبها حسب الأولوية، لتحقيق هذه الأهداف.

يأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، من (المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومى للبحوث الفلكية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء