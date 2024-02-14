كيف تحسن تصنيفك العلمي في قاعدتي بيانات Scopus، WOS.. ورشة عمل بجامعة حلوان

نظمت وحدة التصنيف الدولي، بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي في قاعدتي بيانات Scopus، WOS.

عقدت فعاليات الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من السادة الأساتذة وكبار الباحثين بالجامعة بمختلف الكليات.

حيثُ تناولت الورشة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي، منها موقف الجامعة من التصنيفات الدولية والنشر العلمي، كما تناول محتوى الباحثين في قاعدتي بيانات Scopus، WOS، وكيفية التعامل مع المجلات الوهمية والمختطفة، وناقش تصنيف الباحثين المعتمد على التخصص.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تسعى دائمًا ليكون أدائها متميزا بين الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.

في سياق آخر شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام أن هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات القيادية وتعزيز فهم الواقع من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم في بناء وتطور المجتمع، من خلال تنوع المحاضرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية.

وانطلقت محاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، قدمها الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، حيث أوضح المخاطر التي تؤثر على حياة المجتمع والفرد من الفساد، وكذلك آليات مكافحة الفساد