كيف تنجح "قطاع الأعمال" في الاستفادة من محفظة أراضي شركاتها؟

قال المحاسب سيد عبد العظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تحقيق النجاح في تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف، عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال عدة خطوات وسياسات تحفز على استخدام الأراضي بكفاءة وفعالية، أولًا، يجب أن تضع الوزارة استراتيجية واضحة لإدارة محفظة الأراضي تحت مظلة رؤية مستقبلية محددة، ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الأهداف والأولويات وتوجيهات للتخطيط والتطوير.

وأكد أن إدارة فعالة للأراضي تتضمن أيضًا تقييم دوري للأراضي واستخداماتها المحتملة، بحيث يتم تحديث الاستخدامات وفقًا لاحتياجات الوزارة والتغيرات في السوق، كما ينبغي تعزيز التعاون والشراكات بين الشركات التابعة للوزارة لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بإدارة الأراضي واستخدامها بكفاءة.

الوزارة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية

وأوضح ٱنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الوزارة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية في استخدام الأراضي، وضمان أن الاستخدامات المختلفة للأراضي تتوافق مع القوانين واللوائح البيئية والاجتماعية.

أشار إلى أنه يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة محفظة الأراضي، من خلال توفير معلومات واضحة حول استخدامات الأراضي والعوائد المتحققة منها، ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في بناء الثقة وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المحلي.

أكد أنه بالاستفادة الكاملة من محفظة الأراضي، يمكن لوزارة قطاع الأعمال تحقيق أهدافها بشكل أفضل، سواء كانت ذلك من خلال تحسين العوائد المالية أو تعظيم الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية للأراضي، وبالتالي، يمكن للوزارة تعظيم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتحسين الخدمات التي تقدمها للمجتمع بشكل عام.

وأوضح أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية شاملة واضحة وحكيمة لإدارة محفظة الأراضي، مع التركيز على الاستدامة والفعالية، وتعزيز التعاون والشفافية، بتبني هذه النهج، يمكن لوزارة قطاع الأعمال أن تحقق أقصى استفادة من محفظة الأراضي وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.