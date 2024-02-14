الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. غارة أمريكية بريطانية على مواقع لميليشيا الحوثى فى الصليف باليمن

غارة جوية أمريكية
غارة جوية أمريكية

نفذت القوات الأمريكية والبريطانية، فجر اليوم الأربعاء، غارة جوية، على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة اليمنية.

 

وقالت مصادر عسكرية إن الغارة استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة قريبة من ميناء "رأس عيسى" النفطي، دون معرفة حجم الأضرار.

 

وذكرت المصادر، أن الغارة جاء عقب تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع في سماء الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة، لأكثر من ساعة.

 

وكانت البحرية الأمريكية قد قالت في وقت سابق اليوم إنه تم تأمين حماية 2000 سفينة تجارية في البحر الأحمر، بنجاح.

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