الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تجدد دعوتها للسلطات السنغالية لإجراء الانتخابات الرئاسية فى أسرع وقت

السنغال
السنغال

جددت فرنسا دعوتها للسلطات السنغالية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى أسرع وقت ممكن وفقا للدستور السنغالى، وضمان الحريات العامة.

وأعرب نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، فى بيان، عن تعازى بلاده لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات التى شهدتها السنغال فى الأيام الأخيرة، داعية إلى الاستخدام المناسب للقوة، كما تحث فرنسا كافة الأطراف السنغالية على الحوار والحفاظ على التقاليد الديمقراطية العريقة للبلاد.

ومنذ قرار الرئيس ماكى سال تأجيل الانتخابات التى كانت مقررة فى 25 فبراير، تشهد السنغال أزمة وتوترات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا التوتر وحضت على فتح تحقيق فى سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات، منددة بالتقارير عن الاستخدام المفرط وغير الضرورى للقوة بحق المحتجين.

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