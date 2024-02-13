الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. بيراميدز أمام زد في الدوري: تعرف على قائمة السماوي

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادب بيراميدز قائمة مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر خلال مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أن المدافع الدولي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

وواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته الفترة الماضية على ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي، مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء الأربعاء ضيفًا على نظيره زد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي والذي سيحضر تكريما رسميا بصحبة منتخب بلاده في الكونغو بعد حصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم على أن يصل القاهرة الأربعاء المقبل.

وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكذلك مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواصل الثنائي محمود مرعي وكريم الطيب تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وعقب مران اليوم، لبى لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون بالفريق دعوة رمضان صبحي نجم الفريق على عزومة غداء في مقر النادي، وسط حالة من التفاؤل الشديدة قبيل استئناف المباريات الرسمية.

الهجوم فخري لاكاي أحمد الشناوي بيراميدز في الجولة ال١٢ للدوري بلاتي توريه

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