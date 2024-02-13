محلل سياسى: التعاون المصرى التركى تنعكس نتائجه على مسار العلاقات بالمنطقة

قال الأستاذ محمود علوش، المحلل السياسي والباحث في مركز تحليل السياسات، إن أي تحول في العلاقات بين تركيا ومصر يؤثر بشكل كبير على مسار العلاقات في المنطقة بالكامل.

العلاقات المصرية التركية

وأكد علوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض العوامل التي أدت إلى تحسن العلاقات المصرية التركية التي كان يسيطر عليها التوتر طوال العقد الماضي بالكامل.

وأضاف أن نتائج التعاون المصري التركي الحالي لن تنحصر نتائجه على مستوى البلدين فقط، بل ستصل تلك الانعاكسات على المنطقة بالكامل وخاصة تحسن المسار السياسي في ليبيا.

التبادل التجاري المصري التركي

وأشار إلى أن العلاقات التجارية المصرية التركية لم تتضرر بسبب القطيعة السياسية بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية، وهذا هو نهج الدول الكبرى في التعامل.