السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: المشهد الانتخابى يخدم أردوغان بشكل أكبر مقارنة بكليجدار أوغلو

أردوغان
أردوغان

قال محمود علوش، كاتب ومحلل سياسي، إن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، متقدم على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بفارق 5%، وسيكون من الصعب على الأخير عكس الأمر لصالحه.

مميزات جولة إعادة الانتخابات

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يميز جولة الإعادة الكتلة التي صوتت لسنان أوغان، ونسبتها 5.17% ستكون حاسمة غدًا وتحدد نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن الكتلة القومية ستكون منفصلة بين أردوغان والمعارضة ولن تكون موحدة، في حين أن كليجدار بحاجة لكل الأصوات لتعويض نقص الأصوات مع أردوغان. 

وتابع أن 49.5% صوتت لأردوغان، وكان يحتاج 5% من أجل الفوز وإذا استطاع إقناع 1% للتصويت له سيكون الوضع أفضل، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي يخدم أردوغان بشكل أكبر مقارنة بكمال كليجدار أوغلو، لافتًا إلى أن الأكراد موقفهم سيتغير من زعيم المعارضة بعد ضم جزء من أصوات سنان أوغان، والمعروفة بكرهها للأكراد.

محلل سياسي أردوغان رجب طيب أردوغان كليجدار أوغلوا المشهد الانتخابي نتائج الإنتخابات جولة إعادة الانتخابات

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