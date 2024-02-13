بشكل جديد.. كيف يقدم مصطفى شعبان شخصية تاجر السمك في المعلم؟

يظهر الفنان مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل المعلم بثوب جديد ودور درامي غير تقليدي.

ويقدم شعبان دور تاجر السمك في مسلسل المعلم وهو من بطولته، ضمن دراما رمضان مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "المعلم" خلال موسم رمضان القادم، وهو ينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

ويقدم مصطفى شعبان دور تاجر سمك حيث يظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي الذي أعلنت عنه منصة WATCH ITK، بشخصيته التي يجسدها ضمن لأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

ويعيش مصطفى شعبان خلال احداث مسلسل المعلم رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.