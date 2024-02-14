تصدر السؤال عن دعاء الصباح اليوم الأربعاء 14-2-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذا يحرص المسلمون على ترديد أذكار الصباح في الساعات الأولى من الصباح وبدايات كل يوم فهي بمثابة حصن المسلم من الشيطان ومن شرور نفسه فضلًا عن أنها تجلب الرزق وتفرج الهموم ويزداد الاهتمام بها في أيام شهر شعبان حيث ترفع فيه الأعمال ويرغب المسلم أن تكون كل أعماله حسن وفيما يلي عدد من أذكار الصباح الواردة في السنة النبوية.

يعرض الدستور للقراء دعاء الصباح اليوم الأربعاء 14-2-2024 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح وهى كما يلي:-

«اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 14-2-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أذكار الصباح من حصن المسلم

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

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