الأحد.. شباب المترجمين في ضيافة مركز الإبداع

يستضيف مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك باستضافة نخبة من شباب المترجمين الذين فازوا في المسابقة التي نظمها المركز القومي للترجمة نتج عنها كتابًا بعنوان "مختارات قصصية من حول العالم" صدر في سلسلة آفاق عالمية عن هيئة قصور الثقافة، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل.

ويستضيف الكتاب لمجموعة من المترجمين يصل عددهم 28 مترجمًا من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.

صدر الكتاب في سلسلة "آفاق عالمية" التي يرأس تحريرها المترجم الكبير د.أنور إبراهيم، ويتولى منصب مدير التحرير جمال المراغي، وسكرتير التحرير مها عبد الرازق.

كما يستضيف المنتدى للحديث عن خبراتهم في مجال الترجمة د. محسن فرجاني والمترجمة ميرا أحمد، ويدير الندوة ويشرف على المنتدى الكاتب الصحفي طارق الطاهر.