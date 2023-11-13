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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. جيهان عمران تُناقش الملف الجامعي لعميد الأدب العربي بـ"ثقافة وإبداع"

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم منتدى ثقافة وإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لقاء مع الدكتور جيهان عمران حول الملف الجامعي لعميد الأدب العربي، بمناسبة نصف قرن على رحيل الدكتورطه حسين.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ذلك بمركز الأبداع الفني، الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري.

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أما عن الدكتور جيهان أحمد عمران  فهي أستاذ المكتبات  شعبة الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة، قدمت العديد من الدراسات المتعلقة بارث طه حسين  والتي منها “قراءة في شكوى طلاب كلية الأدب بجامعة القاهرة إلى الدكتور طه جسين 1929”، وهي قراءة في نص لإحدى الوثائق التعليمية التاريخية المحفوظة بين وثائق إحدى ملفات الموضوعات الورقية المحفوظة بأرشيف کلية الآداب جامعة القاهرة والمحفوظ رقميًا بوحدة الذاکرة الإلکترونية بعنوان: " أقسام الکلية ـ قسم التاريخ " خلال الفترة من سنة 1925 إلى سنة 1926 إلى سنة 1960، والمؤرخة في 20 نوفمبر 1926 ومضمونها: الشکوى المقدمة من طلاب الفرقة الأولى بالکلية قسم التاريخ والجغرافيا إلى وکيل الکلية طه حسين.

والتي تتناول ما يقاسيه هؤلاء الطلاب من العناء والمشقة بسبب تلقيهم مقرر التاريخ باللغة الإنجليزية، ومن صعوبة القراءة في المرجع الأجنبي باللغة الإنجليزية الذي کلفهم بشرائه أستاذ المادة، موضحين في نص الشکوى أملهم لدى وکيل الکلية " طه حسين " بتذليل هذه المشقة بمطالبتهم بجعل دراسة مقرر التاريخ باللغة العربية أو أن تمکن إدارة الکلية إحضار مدرس معيد يلقي المحاضرة باللغة العربية بعد أستاذهم الأصلي.

وتناولت الدراسة بالتحليل لأجزاء نص الوثيقة من خلال  الافتتاحية والفقرة التمهيدية ومضمون النص والفقرة الختامية وما تشمله الوثيقة و من تأشيرة وکيل الکلية والأختام الرسمية، وألقت الضوء على حرفية تعامل طه حسين مع هذه الشكوى من مختلف الجوانب التعلمية والإنسانية.

فعاليات منتدى ثقافة وإبداع صندوق التنمية الثقافية الدكتور جيهان عمران الملف الجامعي لعميد الأدب العربي نصف قرن على رحيل الدكتورطه حسين

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