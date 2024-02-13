غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أمام نجله ببورسعيد

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، غدًا الأربعاء، محاكمة السائق المتهم بـقتل صاحب قهوة أمام نجله.

وتُعقد المحكمة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها محمود جمال حمزة، والتي قتل المجني عليه سالم محمد إبراهيم محمد سالم من غير إصرار ولا ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه، بأن أشهر سلاحا أبيض مطواة، وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما إن أخرجه حتى جز عنقه قاصدًا إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واستل الحياة منه، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

وشهد عبد الرحمن أسامة، عامل بأحد المصانع بأنه شاهد المجني عليه حال استقلاله الدراجة النارية خاصته، والمتهم والشاهد الثاني المرافق له أثناء عبورهما الطريق، وقد أوشك المجني عليه بصدم المتهم بالدراجة النارية، فنهره المتهم وأماء له بإيماءات أثارت حفيظته، وطفقا يتجاذبان طرفي المشاجرة إلى أن احتد الخلاف بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالأيدي، وأشهرا سلاحين أبيضين مطواة، وما إن بادر المجني عليه بإحداث إصابة المتهم بواسطة السلاح الأبيض المطواة في وجهه، حتى أقدم المتهم للتعدي عليه بواسطه السلاح الأبيض حوزته، إلا أنه جز عنقه وخارت قوته وسقط أرضا غارقا في دمائه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح مستوفي مستوي الحواف مستعرض الطول بحوالي 4 سم بيسار الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 15 سم بخلفية العنق من زاوية الفك السفلي اليسرى، وجرح مستوى الحواف بطول 5 سم بيسار البطن، وجرح مستوى الحواف بطول 4 سم على خط الإبط الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول 1 سم بأعلى وحشية الإلية اليسرى، وجرح مستوى الحواف مائل الوضع بطول 7 سم بأعلى وحشية الكتف اليسرى، وجرح مستوى الحواف بطول 10 سم بمنتصف الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 3 سم بيمين الصدر على بعد 9 سم من الخط المنصف، و3 جروح أخرى بطول 5 و7 و3 سنتيمترات.