الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أمام نجله ببورسعيد

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، غدًا الأربعاء، محاكمة السائق المتهم بـقتل صاحب قهوة أمام نجله.  

وتُعقد المحكمة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها محمود جمال حمزة، والتي قتل المجني عليه سالم محمد إبراهيم محمد سالم من غير إصرار ولا ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه، بأن أشهر سلاحا أبيض مطواة، وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما إن أخرجه حتى جز عنقه قاصدًا إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واستل الحياة منه، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

وشهد عبد الرحمن أسامة، عامل بأحد المصانع بأنه شاهد المجني عليه حال استقلاله الدراجة النارية خاصته، والمتهم والشاهد الثاني المرافق له أثناء عبورهما الطريق، وقد أوشك المجني عليه بصدم المتهم بالدراجة النارية، فنهره المتهم وأماء له بإيماءات أثارت حفيظته، وطفقا يتجاذبان طرفي المشاجرة إلى أن احتد الخلاف بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالأيدي، وأشهرا سلاحين أبيضين مطواة، وما إن بادر المجني عليه بإحداث إصابة المتهم بواسطة السلاح الأبيض المطواة في وجهه، حتى أقدم المتهم للتعدي عليه بواسطه السلاح الأبيض حوزته، إلا أنه جز عنقه وخارت قوته وسقط أرضا غارقا في دمائه.

txt

الإعدام مصير عاطل قتل جاره في المطرية

txt

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمنيا

txt

جنايات بورسعيد تقضى بالسجن 15عامًا لمتهم شرع فى قتل سيدتين

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح مستوفي مستوي الحواف مستعرض الطول بحوالي 4 سم بيسار الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 15 سم بخلفية العنق من زاوية الفك السفلي اليسرى، وجرح مستوى الحواف بطول 5 سم بيسار البطن، وجرح مستوى الحواف بطول 4 سم على خط الإبط الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول 1 سم بأعلى وحشية الإلية اليسرى، وجرح مستوى الحواف مائل الوضع بطول 7 سم بأعلى وحشية الكتف اليسرى، وجرح مستوى الحواف بطول 10 سم بمنتصف الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 3 سم بيمين الصدر على بعد 9 سم من الخط المنصف، و3 جروح أخرى بطول 5 و7 و3 سنتيمترات.

محكمة جنايات بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس محاكمة قاتل صاحب القهوة عامل

مواد متعلقة

حبس صاحب مقهى قتل مسجل خطر طعنا بسكين فى مشاجرة بينهما ببورسعيد

القبض على مالك مقهى بتهمة قتل طالب في بورسعيد

خلال 24 ساعة.. حكايات 6 جرائم قتل في القاهرة والجيزة

تاجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين لـ 10 مارس

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمنيا

الإعدام مصير عاطل قتل جاره في المطرية

الأكثر قراءة

عاجل| غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام بلوزداد.. وأكرم توفيق يطلب حسم مصيره النهائى

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

قرار جمهورى بتعيين عصام فوزي أمين عضوًا بمجلس الشيوخ

السيسى يترأس أعمال لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "نيباد"

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أمام نجله ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟