خلال 24 ساعة.. حكايات 6 جرائم قتل في القاهرة والجيزة

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة - خلال 24 ساعة - العديد من جرائم القتل البشعة التي راح ضحيتها الكثير من الأشخاص على يد أقرب الناس إليهم بسبب خلافات عائلية أو مالية.

وفي هذا التقرير نبرز أهم الواقائع التي شهدناها أمس بمحافظتي القاهرة والجيزة.

"اتجوز عليها عرفى".. سيدة تخنق زوجها فى الشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد بالجيزة جريمة قتل بشعة عندما قررت سيدة التخلص من زوجها خنقًا داخل إحدى المدارس المكلف بحراستها بعد اكتشافها زواجه عليها.

وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل حارس داخل مدرسة بالشيخ زايد، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة بسبب تعدد علاقاته النسائية وزواجه عرفيًا من أخرى.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة حارس مدرسة في الحي 13 بمدينة الشيخ زايد داخل غرفته المخصصة للحراسة بالمدرسة، ووجه على الفور بانتقال قوات الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأسفر فحص ضباط قسم شرطة الشيخ زايد ثان عن العثور على جثة أربعيني مخنوقة بإيشارب حريمي وإن المبلغ عن الواقعة زوجته التي حضرت إليه لمساعدته في تنظيف المدرسة قبل بدء الترم الثاني من العام الدراسي، حيث عثرت عليه جثة هامدة، شكل اللواء محمد الشرقاوي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

مقتل مسنة على يد فنى ألوميتال بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعه عندما أقدم فنى ألوميتال على انتحال صفة محصل كهرباء لسرقة سيدة مسنة مستغلًا إقامتها بمفردها، وعلى الفور نجح رجال مباحث عين شمس في حل غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بعين شمس، حيث تبين أن فني ألوميتال حاول سرقة المجني عليها، وأثناء مقاومتها له ضربها عدة ضربات على رأسها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن االقاهرة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش عمرها 57 عامًا، مقيمة بمفردها، وأنها أصيبت بضربات في رأسها على يد فني، حيث حاول سرقتها وأثناء مقاومتها له، ضربها حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة

"بسبب 150 جنيهًا".. تحقيقات النيابة فى مقتل شاب على يد والده بالمنيرة

أقدم أب على التخلص من نجله بمنطقة المنيرة، بسبب خلافات نشبت بينهم على إيرادات التوك توك وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن الملابسات الكاملة لجريمة قتل شاب على يد والده في منطقة المنيرة الغربية، بعدما هشم رأسه بعصا خشبية بسبب خلافات على 150 جنيهًا إيراد "توك توك".

وأضافت التحقيقات أن والد المجني عليه عاطل، تعدى على نجله بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالي بينهما على 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

وأفاد شهود العيان، بأن الأب تعدى على نجله بالضرب على رأسه بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

"هشم رأسها وقال وقعت".. حبس المتهم بقتل زوجته فى الطالبية

شهدت منطقة الطالبية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ربة منزل بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب المبرح حتى سقطت جثة هامدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل سيدة في ظروف غامضة بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، وبسؤال الزوج أفاد بأنها لقيت مصرعها إثر سقوطها من علو، وبتضيق النقاش عليه تم اكتشاف ملابسات الواقعة، وتحفظت أجهزة الأمن عليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الطالبية في الجيزة.

العثور على جثتي أم وطفلها إندونسيين الجنسية داخل شقة بمدينة بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول يفيد بعثوره على جثة زوجته وطفليهما داخل شقة بمدينة بدر بالحي الثالث وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وانتقل فريق من المباحث العامة للاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، ممن يعرف الأم في منطقة سكنها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن الأم حاولت إجهاض نفسها فتوفيت هي وطفلها، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.