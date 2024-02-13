عضو "المصريين-الأتراك": مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا

قال المهندس حمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين(تومياد)، إنه خلال العام الماضي 2023، اتخذت مصر وتركيا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية، ما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري.

زيارة أردوغان للقاهرة فرصة لتحقيق التنمية والاستقرار

أكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية وراسخة، وتشهد تناميا ملحوظا، ويُشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

شدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، على أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار

وقال إن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، منوها بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.

أضاف العجواني، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تُركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة.

ويتوقع العجواني، وهو عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.