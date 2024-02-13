الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"روساتوم" توقّع عقدًا لتوريد مكونات الوقود للمفاعل البحثى فى مصر

شركة روساتوم
شركة روساتوم

قام مصنع "نوفوسيبيرسك" لصناعة الكيميائيات المركزة، وهو إحدى مؤسسات شركة "TVEL" للوقود التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية، وهيئة الطاقة الذرية (EAEA) في مصر، بالتوقيع على وثائق عقد لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر.

يتم هذا النوع من التعاون بين الجانبين في إطار توقيع عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي لمفاعل ETRR-2 إلى مصر، حيث تشمل قائمة المنتجات مكونات اليورانيوم، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم، علمًا بأنه سيتم الانتهاء من عملية التسليم في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في عام 2024 تم تسليم دفعة المنتجات إلى مصر وفقًا للوثائق التعاقدية الموقّعة في نوفمبر 2022 خلال منتدى Atomexpo الدولي في سوتشي.

ويتم استخدام مفاعل الأبحاث ETRR-2، الموجود في مركز البحوث النووية في منطقة أنشاص المصرية، في البحث العلمي في مجالات فيزياء الجسيمات وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة.

وترتبط آفاق تطوير أعمال شركة TVEL  في السوق المصرية أيضًا بتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، التي ستعمل قريبًا (حيث دخل العقد حيز التنفيذ في عام 2017). 

وتعد محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء حاليا، والمزودة بـ4 وحدات طاقة VVER-1200، أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري. 

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء وحدة الطاقة الرابعة في محطة الضبعة للطاقة النووية في يناير 2024.

وتضم شركة TVEL للوقود (قسم الوقود التابع لشركة روساتوم الحكومية) شركات لتصنيع الوقود النووي وتحويل وتخصيب اليورانيوم وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، وكذلك مؤسسات البحث العلمي والتصميم، كونها المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، حيث توفر شركة TVEL إمدادات الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ومفاعلات الأبحاث في تسع دول، بالإضافة إلى مفاعلات النقل للأسطول النووي الروسي، في تأكيد على أن كل مفاعل طاقة سادس في العالم يعمل بوقود TVEL. 

وفي هذا السياق، يعد قسم الوقود في "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، فضلًا عن كونه رائدًا في سوق النظائر المستقرة العالمية.

ويعمل قسم الوقود بشكل فعال على تطوير أعمال جديدة في مجالات الكيمياء والمعادن وتقنيات تخزين الطاقة والطباعة ثلاثية الأبعاد والمنتجات الرقمية، وكذلك إيقاف تشغيل المنشآت النووية. وفي إطار شركة الوقود TVEL، تم إنشاء شركات تكامل قطاعية للتكنولوجيات المضافة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية وإيقاف تشغيل المنشآت النووية الإشعاعية الخطرة.

وتعمل روسيا باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع البلدان الصديقة. 

وعلى الرغم من القيود الخارجية، يعمل الاقتصاد المحلي على زيادة إمكاناته التصديرية، وتوريد السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم، وتواصل روسيا تنفيذ المشاريع الدولية الكبرى في قطاع الطاقة. وفي هذا الإطار تلعب "روساتوم" ومؤسساتها دورًا فعالًا في هذا العمل.

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